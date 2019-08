Provincie hoort bezwaren snelvaren Burgumer Mar aan: suppen niet veilig

Natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren is een van die bezwaarmakers. Volgens hen heeft de natuur schade van de speedboten. Tegen een nieuwe proef die in 2020 moet plaatsvinden, maakt de vereniging ook bezwaar.

Stiltegebied

Watersportvereniging Tusken Mar en Leyen spreekt zich ook uit tegen het snelvaren. Het moet verboden blijven, zo vinden ze. Auke Postma van de vereniging zegt dat meer dan 86 procent van hun leden het daarmee eens is. "Onze leden zijn voornamelijk watertoeristen, die van het stiltegebied en het Burgemer Mar willen genieten. Het snelvaren past daar niet bij", legt hij uit.

Niet veilig

Postma vervolgt: "Snelvaren geeft verstoring en is niet veilig. Wij hebben leden met kinderen en die kinderen willen wij natuurlijk aan het watersporten hebben, maar suppen of zeilen is niet veilig als op dezelfde plek mensen aan het snelvaren zijn. Wij hopen dat voor het snelvaren een andere plek wordt gevonden. De Burgumer Mar leent zich daar gewoon niet voor."

Postma verwacht niet dat, nu iedereen zijn zegje heeft gedaan, de provincie van mening zal veranderen. Waarschijnlijk zal de tweede proef met het snelvaren volgend jaar wel doorgaan.