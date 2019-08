Isabelle Diks wil actie tegen Brazilië: "We moeten Mercosur tegenhouden"

Diks stelde de vragen samen met kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Esther Ouwehand (PvdD). Zolang de vernietiging van de Amazone doorgaat, moeten Europa en Nederland vooral geen nieuwe handelsverdrag sluiten met het Zuid-Amerikaanse land, vindt Diks. Nederland heeft grote zakelijke belangen in Brazilië. In 2007 importeerde Nederland nog voor meer dan 700 miljoen euro aan veevoer uit Brazilië.

Productie ten koste van regenwoud

Diks is daar kritisch over, want juist voor de productie van soja worden stukken van de Amazone platgebrand. "Import uit Brazilië kan wel, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat de productie niet ten koste gaat van het regenwoud. Deze president wil het regenwoud exploiteren en gaat brandschattend te werk. Dat kan natuurlijk niet."

Mercosur-verdrag

Diks kan maar niet begrijpen dat het Nederlandse kabinet tot nu toe voor het nieuwe Mercosur-verdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika is. "Dit verdrag is ook nog eens heel slecht voor onze boeren, die wel aan allemaal eisen moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid. Het is oneerlijke concurrentie en snap echt niet dat partijen als VVD en CDA daar voor kunnen zijn."

Online petitie

De actie van GroenLinks begon vorige week met een online petitie tegen de vernietiging van het Amazonegebied. Nederlandse bedrijven leggen op dit moment dijken aan in het gebied om de Amazone te ontsluiten. Het gaat om contracten voor honderden miljoenen.

Bij de uitvoering van die projecten wordt volgens de informatie van GroenLinks geweld gebruikt en zouden ook de rechten van de oorspronkelijke bevolking en voornamelijk indianenstammen worden geschonden. "Het is gruwelijk wat daar gebeurt", zegt Diks. "Mensen die daar al eeuwen wonen, indianen, worden verjaagd. Mensen die zich verzetten worden vermoord."