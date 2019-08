Gemeente wil nieuwe woonwijk aan de oostkant van Bolsward

Volgens de gemeente is er de komende tijd behoefte aan zo'n 250 huizen in Bolsward. Die kunnen niet in de bestaande stad worden gebouwd, daarom wordt er gekozen voor een nieuwe woonwijk.

Er is inmiddels overeenstemming met de eigenaar van de grond over de aankoop, de gemeenteraad moet er nog wel mee akkoord gaan.

Van de meer dan veertien bunder grond zal ruim negen bunder worden bebouwd, de rest is bedoeld voor groen.