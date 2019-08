Hardlopers zijn doodlopers: sporters negeren gevaren van sporten in de hitte

Veel mensen weten niet dat hitteproblemen ook kunnen opspelen bij lagere temperaturen. Volgens hardlooptrainer Hugo Veenker overschatten sporters zichzelf vaak. Hij probeert rekening te houden met de warmte. Zo zei hij tegen vier pupillen dat ze beter drie kwartier in een rustig tempo kunnen lopen, dan vijf kwartier hardlopen.

Langer herstel

Toch kozen de vrouwen voor de langere versie. "Het had geen ernstige gevolgen, maar het kostte wel te veel energie. Ze moesten langer herstellen: twee of drie dagen in plaats van één." Wat kan er precies gebeuren? "Je droogt uit, bloeddruk en hartslag gaan omhoog. Je krijgt hoofdpijn en de maag is van streek", legt Veenker uit.

Volgens hem zijn sporters zo erg met hun prestaties bezig dat ze de gevolgen voor lief nemen. "Het is ook iets van onze maatschappij. Steeds maar doorgaan met presteren." De trainingen van woensdagmiddag en -avond heeft de trainer in elk geval al afgezegd.