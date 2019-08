Seizoen voorbij voor middenvelder Jan Ras

De talentvolle middenvelder komt uit de eigen jeugdopleiding van SC Heerenveen en heeft dit seizoen op 11 augustus zijn eredivisiedebuut gemaakt in het eerste elftal tegen Feyenoord. Ook tegen FC Emmen en FC Twente kwam Ras als invaller in actie.

Gerry Hamstra

Technisch manager Gerry Hamstra: "Dat is een persoonlijk drama voor die jongen. Hij had net zijn debuut gemaakt, zat in een goede vibe en dan nu dit. Zijn voorste kruisband is afgescheurd, dus die ben je een seizoen kwijt. We gaan nu intern kijken hoe we dit gaan opvangen. Misschien dat we iemand doorschuiven vanuit de jeugd of we lossen het anders op."