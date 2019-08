Molenbosch Oldeberkoop in oude luister hersteld

Vrijwilligers hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om het bos weer in oude staat terug te brengen Daarbij gingen ze uit van het oorspronkelijke ontwerp. Het prieeltje in het bos is ook gerenoveerd.

Het Molenbosch was in het verleden eigendom van de familie WiIllinge Prins. Het bos was niet toegankelijk voor publiek, maar nu kan iedereen er een wandeling maken.

De feestelijke opening is op zaterdagavond 7 september.