Twee mensen gewond bij ernstig scooterongeluk in Leeuwarden

Voor de hulpverlening werden meerdere ambulances opgeroepen. Een van de slachtoffers werd meegenomen in de ambulance, maar later op de Drachtsterweg opgepikt door een traumahelikopter. Die persoon is daarna naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Het andere slachtoffer is ook naar het ziekenhuis gebracht, naar welk is niet bekend.

De oorzaak van het ongeluk zal nog worden onderzocht.