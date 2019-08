Boeren tellen vlinders met behulp van een speciale emmer

Het tellen wordt gedaan om een beeld te krijgen van hoeveel vlinders er op agrarische bedrijven zijn. Daarnaast moet het boeren duidelijk maken dat vlinders belangrijk zijn voor hun bedrijf.

"Het gaat om een pilotproject. We willen kijken of dit een systeem is dat werkt. Van augustus tot oktober is het de bedoeling dat boeren iedere week één keer de emmer plaatsen."

Insectenstand

Volgens Datema is het tellen van vlinders belangrijk, omdat er veel discussie is over de insectenstand in de wereld. Maar als er dan wordt gekeken naar waar de meetgegevens vandaan komen, blijkt dat dat voornamelijk gaat om natuurgebieden en tuinen.

"De meeste natuurliefhebbers zijn bezig in de natuur of hun eigen tuin en daar worden dan vlinders geteld. Maar van het gewone boerenland hebben we heel weinig cijfers."

Er is gekozen voor het tellen van nachtvlinders, omdat die zich makkelijk laten vangen. Ze moeten een beeld geven van de rest van de insectenstand. Op basis daarvan worden uiteindelijk maatregelen vastgesteld.

Samenwerking

Naast de Vlinderstichting werken LTO Noord-Nederland en BoerenNatuur mee aan dit project. Op dit moment tellen twintig boeren vlinders, maar daar kunnen nog meer bij.