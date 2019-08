Visserijvereniging Ons Belang wil omgekomen vissers jaarlijks herdenken

Ons Belang schonk het monument in 2012 aan de stad Harlingen, om de vissers die op zee zijn gebleven te kunnen herdenken. Op het monument staan de namen van de omgekomen vissers. In 2012 was er een herdenking, maar in de jaren daarna niet.

De reden dat er nu voor het eerst weer bij de gebeurtenis wordt stilgestaan, was dat de Harlinger Visserijdagen dit jaar 60 jaar bestaan. Het organiserend comité heeft daarom aan visserijvereniging Ons Belang gevraagd samen een herdenking te organiseren.

Deze herdenking zou ieder jaar een mooi traditioneel begin kunnen zijn van de Visserijdagen, zo vindt Ons Belang-voorzitter Barbara Holierhoek.