Provincie: Oosterzee is zelf verantwoordelijk voor golfbreker in Tsjûkemar

Plaatselijk belang Oosterzee en Provincie Fryslân hebben de afgelopen tijd regelmatig contact gehad over het onderhoud van de golfbreker. Dorpsbelang huurt het water langs het strandje waar de golfbreker ligt. In mei dit jaar is er een nieuw huurcontract ondertekend, laat de provincie weten. Op het moment van ondertekening lag de golfbreker al in het water, waardoor deze geen eigendom van de provincie is, stellen ze.

Volgens Provincie Fryslân is duidelijk aangegeven dat het onderhoud van de golfbreker en de walsbeschouwing geen verantwoordelijkheid van de provincie is, omdat ze alleen eigenaar van het water zijn. Dat staat volgens hen ook in de gesloten overeenkomst.