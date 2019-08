VIDEO: Ondanks hete zomer geen topjaar voor de Friese wijngaarden

Je zou zeggen dat warme zomers goed zijn voor de wijnproductie, maar de wijngaarden in Fryslân profiteren daar niet van. Ook Frysling in Twijzel heeft een minder jaar dan vorig jaar. Door onverwachte vorst in het voorjaar zijn de druivenstruiken flink beschadigd, waardoor er minder trossen aan de struiken hangen.