Storing verkeerslichten op drukke kruising in Leeuwarden duurt langer

De verkeerslichten op het drukke kruispunt bij FrieslandCampina werken sinds maandag niet meer. De gemeente verwacht woensdag weer aan een oplossing te kunnen werken. "We verwachten morgenvroeg na 9.30 uur informatie van de monteur over een oplossing. Tot die tijd 'storing'." Hoe de storing is ontstaan, is nog onbekend.

De gemeente adviseert mensen een alternatieve route te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door over bedrijventerrein De Hemrik om te rijden. Met name 's ochtends en 's middags kan het ontzettend druk zijn op het kruispunt.