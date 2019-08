Sneker kroegnummer 'De Kneu' populair op YouTube

In de kroeg is het een bekende meezinger: 'De Kneu' van het Sneker duo Zware Jongens. Het liedje uit 2018 is inmiddels zo populair dat het meer dan drie miljoen keer is bekeken op YouTube. Het nummer is een ode aan de vogel kneu en de liedtekst moet liefst zo vaak en zo snel mogelijk achter elkaar worden gezongen.