Kerk van Raard "leeft weer" met komst kunstatelier

Eerder was het OerKa Irene Verbeek Museum gevestigd in de kerk. Enkele jaren geleden kwam het gebouw leeg te staan, toen het museum ermee ophield. Stichting Alde Fryske Tsjerken raakte in gesprek met Andringa, die op zoek was naar een nieuwe ruimte voor zijn atelier. De kerk van Raard trok Andringa vanwege de ruimte in het pand en de sfeer die er hangt.

Andringa gaat een aantal dagen per week aan het werk in de kerk. Ook zal er een permanente tentoonstelling te zien zijn. Daarnaast komen er kunstwerken van Andringa te staan in de kerken van Lichtaard en Bornwird. Zo kunnen belangstellenden met de auto of fiets langs deze drie kerken om de kunstwerken te bewonderen.

Levende stenen

De kerk dateert uit de 13e eeuw. De dikke muren en de kleine (rond)boogramen zijn kenmerkend voor de bouwstijl van de 10e tot de 13 eeuw. Van het interieur is maar een klein deel nog origineel. De kerk heeft een eikenhouten preekstoel uit 1650 en de ruimte en inrichting zijn eenvoudig.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is blij met de nieuwe functie van de kerk. "Onze kerken zijn als gebouwen belangrijk voor de Friese dorpen, maar we vinden het nog belangrijker dat de kerken worden gebruikt, dat het levende stenen zijn", zegt impresario Joke Bakker. "Met de komst van Paul Andringa leeft deze kerk weer. Dat vinden we prachtig."