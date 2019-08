Justitie eist vier jaar cel tegen Friese scoutingleider in kinderpornozaak

De man komt uit Veenwouden, en is 20 jaar oud. Hij was als vrijwilliger betrokken bij scoutinggroep De Drones in Drachten. Hij zit al meer dan een jaar vast.

De man zou meerdere meisjes van de scoutinggroep stiekem op de foto gezet hebben, onder andere in de kleedkamers en doucheruimtes van een zwembad, en hij wordt ook verdacht van ontuchtige handelingen. Bovendien zou hij beheerder zijn geweest van een kinderporno-site, waar meer dan een half miljoen afbeeldingen op stonden.

In 2014 zou de verdachte al in aanraking zijn geweest met justitie, omdat hij kinderporno in zijn bezit had. De scoutinggroep was daar niet van op de hoogte.

De scoutinggroep heeft de man meteen op non-actief gezet, toen duidelijk werd dat er iets met hem aan de hand was. Volgens een woordvoerder van Scouting Nederland had de man geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).