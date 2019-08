Recordwarmte zorgt voor waterpret op basisschool

De temperaturen breken dit jaar record na record. Nog nooit was het op 27 augustus zo warm als nu. Dat zegt weerman Piet Paulusma. Het oude record komt uit 1964: toen was het 29 graden. Op meerdere plekken in de provincie is het nu meer dan 32 graden.

Voor de kinderen van de basisschool in Oudega (Sm) is dat pittig.