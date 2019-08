De Fryske Marren koploper in dienstverlening

Gemeente De Fryske Marren is landelijk koploper met gemeentelijke dienstverlening. Begin dit jaar heeft het IT-bedrijf Oracle een onderzoek uitgevoerd onder meer dan honderd Nederlandse gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat in de Friese gemeente de combinatie tussen balie, telefoon, mail sociale media, website en de kennisbank het best is georganiseerd. Daarbij is de vraag van de klant steeds als uitgangspunt genomen.