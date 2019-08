Omgekomen vissers na zeven jaar weer herdacht

Op het monument staan de namen van de omgekomen vissers. In 2012 was er een herdenking, maar in de jaren daarna niet. Dinsdagavond zal er voor het eerst weer bij de gebeurtenis worden stilgestaan.

Een van de redenen daarvoor is dat de Harlinger Visserijdagen dit jaar 60 jaar bestaan. Het organiserend comité heeft daarom aan visserijvereniging Ons Belang gevraagd samen een herdenking te organiseren. Die zal net voor de feestweek plaatsvinden. De herdenking begint om 19.00 uur bij het monument en is voor iedereen vrij toegankelijk.