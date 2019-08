Denktank onderzoekt hoe Friese slaapaccommodaties sterker kunnen worden

Uitbaters van verblijfsaccommodaties, brancheorganisaties, gemeenten, regio's en de provincie willen meer informatie over de ontwikkelingskansen voor de sector.

De denktank Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) organiseert op 24 september een informatiebijeenkomst waarin alle 'ins en outs' van het onderzoek besproken worden. Daarnaast worden er meerdere regiobijeenkomsten gehouden in de provincie en op de Waddeneilanden.

Met de ondernemers wil TAF Fryslân toeristisch sterker maken.

Het onderzoek begint in oktober, en het moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn. Het moet nieuwe kennis opleveren over bijvoorbeeld de omvang, aanbodsstructuur en economische impact van de sector.