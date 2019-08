Odgaard en Dreyer geselecteerd voor Denemarken

Jong Denemarken komt eerst vriendschappelijk in actie tegen Hongarije. Daarna nemen de Denen het op tegen Roemenië, in de strijd om kwalificatie voor het EK. De wedstrijden staan gepland op 6 en 10 september.

Odgaard heeft bij SC Heerenveen een moeizame competitiestart. De centrumspits die deze zomer overkwam van het Italiaanse Sassuolo wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt.

Anders Dreyer heeft nog geen wedstrijd gespeeld in het pompeblêdeshirt. Hij kwam vorige week over van Brighton & Hove Albion. De vleugelspeler kan zowel links als rechts uit de voeten. Hij is voor één seizoen gehuurd.