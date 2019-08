Driehonderd zakken chips uit Wolvega mogelijk besmet met schoonmaakmiddel

Het is niet duidelijk om wat voor schoonmaakmiddel het gaat. Dat zegt direkteur Andringa van FZ Organic Foods uit Wolvega, waar Texel Chips een onderdeel van is.

Het bedrijf onderzoekt wat er precies is misgegaan, zegt Andringa. Verder kan hij er niets over zeggen. "Wij tasten nog in het duister."