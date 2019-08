Klokken van de Friezenkerk in Rome zullen na tientallen jaren weer luiden

De Chiesa dei Frisoni uit 1140 wordt gezien als een symbool van de eeuwenoude historische band tussen Nederland en de Heilige Stoel. De Friezenkerk staat op de plek waar al sinds de 8e eeuw pilgrims uit de lage landen bijeenkomen. In het gebedshuis hangen een Friese en een Nederlandse vlag.

Sinds 1987 is de oude kerk dichtbij de Sint-Pietersbasiliek in gebruik bij de Nederlandse gemeenschap. De kerk is, net als in de vroege middeleeuwen, een belangrijk punt voor gelovigen, pelgrims en nieuwsgierige passanten uit Nederland.

'Vrienden van de Friezenkerk in Rome'

De kerk is inmiddels met steun van de stichting 'Vrienden van de Friezenkerk in Rome' gerestaureerd. Van daar uit ontstond ook de wens om de historische klokken weer te laten luiden. De klokken waren vanwege de slechte staat van de installatie al tientallen jaren buiten gebruik.

De Abe Bonnema-stichting, die projecten financiert op het gebied van architectuur, heeft een schenking gedaan voor het herstel van de toren en de klokken. Abe Bonnema was een Friese architect uit Stiens. Hij ontwierp veel gebouwen in onder andere Leeuwarden.

Na de restauratie zullen de 'Vrienden van de Friezenkerk in Rome' financiële steun blijven geven voor het onderhoud van het gebouw.