Judoka Sanne Vermeer in actie op historische grond in Japan

Vermeer is op dit moment de nummer acht van de wereld. Een van de mooiste momenten in haar nog maar korte carrière beleefde ze een aantal maanden geleden. In Minsk in Wit-Rusland pakte ze brons op het Europees kampioenschap. "Daar was ik echt zo blij mee. Op zo'n podium staan met een medaille is echt heel cool."

Toch was het niet eens heel verrassend. Vermeer is een groot talent en werd in verschillende jeugdklassen wereldkampioen. "Maar de stap naar de senioren is wel groot. Ik ben nu de nummer acht van de wereld, maar de stap naar de echte wereldtop is echt nog wel heel groot."

Geen baalgevoel

In Minsk verloor ze in de halve finale van de nummer één van de wereld, Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk. Zij steekt er met kop en schouders bovenuit. "Zij is wel de favoriet ja. Zij is echt heel goed." Toch was Vermeer niet echt kansloos. "Ik kijk niet met een baalgevoel terug op die wedstrijd. Ik maakte eigenlijk geen fouten. Ja, in het begin eventjes en ik kreeg meteen een punt tegen."

Twee Friezen

Aan het begin van het wereldkampioenschap zaterdag kwamen twee Friezen in actie. Naast Vermeer was dat Tornike Tsjakadoea bij de mannen. Tsjakadoea, uit Leeuwarden, lag echter in de eerste wedstrijd al uit het spel. Margriet Bergstra uit Lemmer raakte geblesseerd en moest daarom het WK gedwongen aan zich voorbij laten gaan.

Bysûndere lokaasje

"Ik ben fit en heb er zin in", zegt Vermeer. Dat het WK in de Budokan wordt gehouden, maakt het nog specialer. "Anton Geesink werd in de hal wereldkampioen. Het is historische grond. Ik ben vier keer in Japan geweest, maar eigenlijk altijd voor trainingen. Ik heb Budokan wel van buiten gezien en dat is al indrukwekkend."

De hal staat bekend om zijn popconcerten van onder andere The Beatles, en om de prestaties van Anton Geesink, die in 1964 de eerste Nederlandse Olympisch kampioen judo werd. Hij won in de finale van de Japanner en thuisfavoriet Aiko Kaminaga. Dat was nogal een stunt in het judogekke land. "Je merkt wel dat ze in Japan van judo houden. In Nederland gaan kinderen vaak op voetbal, maar in Japan gaan ze bijna allemaal op judo."