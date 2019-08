Bestuurder verliest macht over stuur en belandt in het water bij Stroobos

Er kwamen twee ambulances en een traumahelikopter op het ongeluk af. De bestuurder was zelf al uit de auto gekropen. Hij werd opgevangen door ambulancepersoneel en zou vervolgens zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat de brandweer twijfelde of er nog meer mensen in de auto zaten, werd er een duikteam ingezet. De duikers hebben in het water en in de auto gezocht, maar er werd niemand aangetroffen. De auto is inmiddels uit het water getakeld.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.