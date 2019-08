Hea! Janko Krist gaat verder bij Man bijt Hond, maar nu bij SBS

Wat is dat Man bijt hond-gevoel?

Janko Krist: "Als je de eerste filmpjes ziet, zit je er na drie seconden weer in. Het is dus die stem en daarna komt er een type in beeld die een wat aparte vraag kreeg. En dan ook nog een beetje een raar muziekje erbij en je bent er weer helemaal."

De gewone man krijgt een gezicht, vertelt collega Arie van der Hamsvoort, een van de maker van het eerste uur. "Gelikte BN'ers hebben al genoeg zendtijd, Het is bij ons gewoon de mensen in de straat die iets te vertellen hebben. Wat gebeurt er achter die voordeur? Klein nieuws groot, groot nieuws klein. Dat zijn onze slogans." Daarbij is het belangrijk dat de mensen in hun waarde worden gelaten. "We zetten de mensen mooi neer. Als je ten koste van mensen televisie gaat maken, dan krijg je dat terug."