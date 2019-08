Jong Heerenveen en Jong Cambuur verliezen beide

Cambuur kwam al na 23 seconden achter en aan het einde van de eerste helft was het al 2-0. Na de rust deed Stefan Deuling nog wel iets terug, maar Jong Go Ahead Eagles was uiteindelijk met 3-1 te sterk.

Heerenveen stond bij de rust ook al 2-0 achter. Net na rust werd het 3-0. Rami Hajal en Joshua Adney scoorden in het laatste kwartier nog, maar een gelijkspel zat er niet meer in. Middenvelder Jan Ras, die ook bij het eerste elftal speelt, raakte geblesseerd.

Derby

De volgende wedstrijd is voor beide teams de derby. Die zal op maandag 16 september in Heerenveen worden gespeeld. Beide teams hebben tot nu toe drie punten gehaald in poule A van de beloftencompetitie.