Nederland zonder Marrit Jasper ook voorbij Kroatië

De Nederlandse vrouwen hadden het niet erg lastig tegen Kroatië. De drie sets werden gewonnen met 25-16, 25-18 en 25-23.

Poulefase

Het was de derde overwinning van de poulefase van het EK. Nederland won eerder al van Roemenië en Azerbeidzjan. Die wedstrijden eindigden ook in 3-0.

Marrit Jasper is tot nu toe nog niet in actie gekomen op het EK. Nederland staat vooralsnog bovenaan in de poule en moet nog tegen Estland en gastland Hongarije spelen.