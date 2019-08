45e Frysk Bûsboekje gepresenteerd bij klokkenmaker

De zakagenda wordt elk jaar door 3500 mensen gekocht. Het wordt uitgegeven zonder subsidie. Het aantal kopers neem wel af, maar er zijn nog altijd veel mensen die het graag in de zak of tas hebben, vertelt Adalgard Willemsma, die in de commissie zit.

Het Bûsboekje heeft ieder jaar een thema en dat is dit jaar 'tijd'. De achterliggende gedachte is de discussie over zomer- en wintertijd. Waar kiezen we voor?

De commissie doet ook een oproep voor het insturen van gedichten voor een poëziewedstrijd. De verzen mogen overal over gaan. Insturen kan tot 27 oktober, want dan gaat de wintertijd in. De eerste prijs is publicatie in de agenda van 2021.

Het Bûsboekje is rondom in de provincie te krijgen bij boekhandels en vvv-kantoren, maar is ook te bestellen op bûsboekje.frl.