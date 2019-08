Tientallen zienswijzen tegen sluiting jachthaven Nerushoek in Terherne

Voor Veenstra was de politierapportage over de zaak aanleiding om begin augustus een voorgenomen beslissing tot sluiting van het bedrijf te publiceren. De bezwaarmakers zijn met name huurders van ligplaatsen in de jachthaven, maar ook verscheidene inwoners van Terherne hebben een zienswijze naar de gemeente De Fryske Marren gestuurd.

De dupe

Jachthaven De Nerushoek heeft zo'n vijftig ligplaatsen. Ook wonen er mensen permanent. Huurders en ook andere Terhernsters hebben er moeite mee dat zij mogelijk de dupe worden van de beslissing van de burgemeester om de jachthaven te sluiten.

Beslissing in september

De termijn voor het indienen van zienswijzen sluit volgende week. Gemeente De Fryske Marren neemt waarschijnlijk in september een beslissing over het wel of niet sluiten van het bedrijf. Tegen die beslissing kan dat weer bezwaar worden gemaakt.