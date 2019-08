Sportcast: "Hou vertrouwen in Odgaard"

Trainer Johnny Jansen houdt vertrouwen in zijn spits Jens Odgaard. Hij scoorde nog niet in de vier competitiewedstrijden. Arjen de Boer: "Het is nog niet te vroeg om hem af te schrijven. Geef hem nog wat tijd." Andor Faber: "Wacht nog even tot oktober en oordeel dan pas opnieuw." Over Chidera Ejuke is Arjen de Boer duidelijk. "Die heeft nu wel laten zien dat hij beter functioneert op de linkerflank. Bruijn op tien en Ejuke op de linkerkant. Dat werkt beter."