Buma nu echt officieel burgemeester van Leeuwarden

Buma wil echt kijken naar de investeringsagenda van Leeuwarden en omgeving, vertelt verslaggever Hayo Bootsma die bij de plechtigheid aanwezig was. "Nu gaat het nog om behoud. Ervoor zorgen dat de zorg goed geregeld is en de cultuur haar gang kan gaan. Buma zegt: We moeten de komende jaren keuzes maken. Als je verder wilt, zul je daarop moeten investeren." Buma gaat in het college aan de slag om te kijken of hij steun kan krijgen van de wethouders voor die investeringsagenda."