Anticonceptie-camper moet gebruik voorbehoedsmiddelen studenten opkrikken

Als jongeren het studentenleven instappen, gaan ze vaak ook seksuele contacten aan. Daarom zijn de introductiedagen het perfecte moment om informatie te geven over anticonceptie, zo geeft Bayer als organisatie aan. "Het is zo dat jongeren veel weten en op school leren over seks, maar dat gebeurt vaak in het begin van het voortgezet onderwijs, in de eerste en tweede klas. Maar daarna is er geen aandacht meer voor en tegen de tijd dat jongeren op het hbo terechtkomen, mag de kennis wel weer opgefrist worden," legt een van de medewerkers bij de camper uit.

Geen taboe meer

Volgens sommige jongeren die maandag bij de camper stonden is praten over seksualiteit tegenwoordig geen taboe meer. In de camper is een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van voorbehoedsmiddelen. Rutgers zorgt dat er voorlichtingsmateriaal is en zogenoemde Sense-verpleegkundigen van de GGD zijn er om vragen te beantwoorden en condooms uit te delen.

Zaadcelballonnen

Op het Oldehoofsterkerkhof blijkt er met name interesse voor de ballonnen die bij de camper worden uitgedeeld, in de vorm van spermacellen. "De zaadcelballonnen spreken jongeren wel aan. Het is voor ons de start om een gesprek met jongeren aan te gaan, of ze Sense kennen en of ze een kijkje willen nemen op de anticonceptiebeurs."