Werkzaamheden N361: Groningers 3 weken door Fryslân naar Schiermonnikoog

Groningers die naar Schiermonnikoog willen, moeten in september door Fryslân heen rijden. Dat komt omdat er tussen Ulrum en Lauwersoog aan de N261 wordt gewerkt. Dat is de weg aan de Groninger kant van het Lauwersmeer. In de weg komt onder meer een otterpassage. Ook bussen naar Lauwersoog moeten een andere route rijden. De afsluiting geldt van 2 tot 23 september.