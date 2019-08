Henk de Jong een wedstrijd geschorst na rood tegen NAC Breda

Scheidsrechter Kevin Blom gaf De Jong afgelopen vrijdag de rode kaart, omdat hij naar de assistent-scheidsrechter liep en daarmee zijn coachingvak verliet. Volgens technisch manager Foeke Booy van Cambuur is de straf te zwaar: "Er is geen onvertogen woord gevallen en het had zowel de scheidsrechter als de KNVB gesierd om dit met een gele kaart dan wel voorwaardelijke schorsing af te doen. Zeker als je ziet waar op andere velden geen straf voor wordt uitgedeeld", vertelt Booy op de website fan de Leeuwarders. "Desalniettemin is er een regel overtreden en moeten we daar de gevolgen van accepteren."

Assistent-trainer Sandor van der Heide neemt aanstaande vrijdag de taken van De Jong over.