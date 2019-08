Grootste, open edelsmederij Noord-Nederland in Blokhuispoort bijna open

In de nieuwe ruimte is een grote, open werkplaats voor zowel amateurs als professionals. Verder kunnen er workshops, cursussen en personeelsuitjes worden gehouden. Binnenkort start in de Blokhuispoort ook de vooropleiding tot edelsmid. Bij de openingsmiddag op 7 september zijn er cursisten aan het werk en geven lokale edelsmeden diverse demonstraties.