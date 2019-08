Minister: "Bedrijfsleven kan meer doen om jongeren aan een diploma te helpen"

De minister was maandag in Leeuwarden om het nieuwe schooljaar officieel te openen. Ze koos daarvoor omdat ROC Friese Poort dit jaar 25 jaar bestaat. De minister was vol lof over het mbo. "Ze doen een aantal dingen heel goed," vindt Van Engelshoven. "De aandacht die ze hebben voor kwetsbare jongeren en hoe ze die hier begeleiden. Zoals een studente tegen mij zei: ze durven hier ook buiten de lijntjes te kleuren in hun oplossingen, met een team waarin jonge mensen ook kwetsbare studenten begeleiden."

Trots op de regio

Van Engelshoven is ook positief over Fryslân als geheel. "Ze werken ontzettend goed samen in de regio. Niet alleen met de gemeente, maar ook met het bedrijfsleven, om goed te kijken wat zijn hier nu de uitdagingen in de regio. Zoals de energietransitie. Hoe kunnen wij onderdeel worden van die transitie naar duurzame energie? Dat doen ze ongelooflijk goed en knap, groot compliment daarvoor."

Remco Meijerink is voorzitter van het college van bestuur. Hij is erg trots met de woorden van de minister. "Het mooie vond ik dat de minister in de eerste plaats een compliment maakte naar de regio. Friesland is een landelijk voorbeeld van hoe wij hier in het mbo, Friese Poort, Friesland College en Nordwin College samen met de gemeente en provincie samenwerkt aan goed onderwijs. En dat compliment kunnen wij in deze regio in de zak steken," zegt Meijerink.

Volgens Meijerink is er veel contact met bedrijven in de omgeving. "De lijnen zijn heel kort. Ik denk dat er geen provincie is die zo nauw betrokken is bij het beroepsonderwijs. En weinig provincies met zulke korte lijnen naar bedrijfslijven. En we hebben elkaar voor goed beroepsonderwijs nodig, daar heb je bedrijfsleven, gemeente en provincie bij nodig."