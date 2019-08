Bertus Folkertsma doet weer mee aan Isle of Man TT: "Het is verslavend"

Om mee te doen aan de wedstrijd moeten de deelnemers zich van tevoren kwalificeren. Dat lukte Folkertsma, hij reed maar liefst vijftig seconden van zijn persoonlijke record af. "Alles klopte: het weer was perfect, de baan was perfect en de mensen om me heen ook. Ik zat lekker in mijn vel en ik was super blij toen ik over de finish kwam. Ik voel dat het nog beter kan. Het is verslavend."

Niets is vlak

De Isle of Man TT is een unieke wedstrijd. Het is een circuit van 62 km lang, met name over B-wegen. "Er is hier niets vlak", weet ook Folkertsma. "Het zijn alleen maar bulten, bergen en asfalt. Het is niet te vergelijken met de wegen in Nederland. En juist dat is mijn grote uitdaging."

Veel risico

In 2018 deed Folkertsma ook mee en toen brak hij zijn schouder. Maar dat weerhoudt hem er niet van om opnieuw op de motor te stappen. "Ik zie heus wel wat er om me heen gebeurt. En de tijd die ik eigenlijk wil neerzetten, daarvoor moet ik veel risico's nemen. Maar weet je wat het is? Wanneer ik op de motor zit dan denk ik daar niet over na. Maar wanneer ik er weer naast sta denk ik wel eens: waar ben ik mee bezig?"

Mentale achtbaan

Het zwaarste van de Isle of Man TT is dan ook het mentale stuk. "Emotioneel en psychisch is het een grote achtbaan hier", geeft Folkertsma toe. "Wanneer ik aan het racen ben, is dat zo geweldig. En als ik dan afstap is de ontlading immens. Dat is mijn drive."

Folkertsma hoopt de komende dagen nog veel te kunnen trainen. De wedstrijden van woensdag en vrijdag gaan alleen door wanneer de wegen niet nat zijn.