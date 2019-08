Buma: "Als burgemeester heb ik echt een andere rol"

Zichtbaar ontspannen neemt de oud-leider van het CDA de tijd om de gemeente te leren kennen. De komende maanden wil hij daar voor gebruiken: "Ik wil eigenlijk alle wijken en dorpen bezoeken. Daar praten met de mensen, goed luisteren en dan een beeld vormen van de problemen. Pas dan kun je op zoek gaan naar de beste oplossingen. Het zijn de mensen die de gemeente maken."

Optimistisch over Leeuwarden

Buma kent Leeuwarden al goed. De afgelopen tijd is hij veel in de stad geweest. Daarvoor kwam hij er ook al geregeld, omdat zijn vader in Leeuwarden woont. "Mensen die ik spreek en mij feliciteren zeggen altijd: wat een mooie stad. Ik merk ook dat de sfeer hier anders is dan in het verleden. Het is veel optimistischer, mensen zijn trotser."

Mensen leren kennen

Over hoe Buma tegen de veiligheid in de gemeente aankijkt, wil hij nu nog niet veel kwijt. Veiligheid is de portefeuille van de burgemeester. "Er ligt een programma en dat is helder. Mijn voorganger, Ferd Crone, heeft heel erg veel goed werk verzet als het gaat om veiligheid in de stad. Ik wil nu eerst mensen leren kennen en luisteren naar de zorgen en de kansen. Dan de problemen goed in beeld brengen en het beste doen voor de veiligheid van de mensen in de gemeente."