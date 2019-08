Stints nog aan de ketting door strengere regelgeving

De 700 Stints fan Friesland Lease in Drachten mogen nog steeds niet de weg op. Na het ernstige ongeluk met de Stint afgelopen september in Oss, worden er strenge eisen gesteld aan het elektrische vervoersmiddel. Alle Stints moeten worden gekeurd en aangepast voor ze weer de weg op mogen. En dus staan de 700 exemplaren van Friesland Lease nog altijd in de opslag te wachten tot ze zover zijn. "We hadden graag gezien dat ze al weer op de weg reden, maar dat gaat helaas niet lukken", vertelt directeur Jan Beljeu van Friesland Lease.