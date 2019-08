Zonnepark aan Duistereweg in Oosterwolde wordt volledig stikstofvrij

Dat gemeente Ooststellingwerf een nieuw zonnepark wil aanleggen aan de Duistereweg, is op zichzelf een grappig feit. De provincie was echter wel kritisch op de plannen voor het park bij Oosterwolde. Er werd een zienswijze ingediend omdat er teveel stikstof vrij zou komen bij de bouw en exploitatie. Directeur Stefan Pieters van het zonnepaneelbedrijf Gutami Solar schoot aanvankelijk in de verdediging, maar is daar op teruggekomen. Samen met het bedrijf Koolen Industries zal er nu voor worden gezorgd dat er een zonnepark komt dat volledig stikstofvrij is.