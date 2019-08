Eerste schooldag: "Vandaag doen we nog lekker niks!"

Na zes weken vrij zit de zomervakantie er weer op voor alle basisschoolkinderen in Fryslân. Maandag is de eerste schooldag. Een spannende dag voor veel kinderen. Ook op de openbare basisschool Het Slingertouw in Skoatterwâld mochten de leerlingen om half negen plaatsnemen in hun klaslokalen. Maar veel staat er niet op de planning. "Vandaag doen we nog lekker niks!"