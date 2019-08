Glemmer Beach verloopt zonder incidenten en trekt 20.000 bezoekers

Slump is zeer tevreden over de tiende editie van het meerdaagse feest op het strand van Lemmer. "We zijn zeer tevreden. Donderdag en vrijdag hadden er iets meer mensen bij gekund, maar de sfeer was goed. En daar gaat het per slot van rekening om."

Het bruist

Zelf heeft hij vooral genoten van de zaterdag. "En dan gaat het mij niet zo zeer de muziek, want daar heb je als organisatie eigenlijk geen tijd voor om naar te luisteren. Maar vooral de sfeer op zaterdag was goed. Met zo veel mensen bij elkaar gebeurt er iets op het strand. Het bruist. Dat is fantastisch om mee te maken. Als je daar staat en je ziet de tent helemaal vol lopen, dan is dat genieten."

Hitte

De tiende editie was een warme, met temperaturen boven de 25 graden. De organisatie heeft daar rekening mee gehouden. Slump: "We hebben geen klachten gehad. We hadden genoeg schaduwplekken en voorzieningen, dus ik heb niemand horen klagen."

Rolstoelen

Voorafgaand aan het festival was er de nodige ophef over de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel. Dit jaar was er op het podium een kleiner gedeelte voor mindervalide bezoekers. Slump: "We doen er alles aan om een rolstoelvriendelijk festival te zijn. Dat is dit jaar goed gegaan, maar op een strand is dat altijd extra lastig."