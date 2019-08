Verkeer moet rekening houden met werk aan spoorwegovergang De Schrans in Leeuwarden

Vanaf maandag worden er een aantal smalle stroken uit het asfalt gezaagd om kabels en leidingen te verleggen. Dit is een voorbereiding op de grootschalige werkzaamheden in september en oktober dit jaar. Vooral in de nacht zorgt het zagen van het asfalt voor overlast voor autoverkeer. Reisma: "Gelukkig kunnen auto's aan twee kanten over het spoor. We wisselen het werk daarom af. Aan de westkant is de spoorwegovergang twee nachten dicht, maar kunnen mensen aan de oostkant wel over het spoor rijden. En even latern doen we het net andersom."

Verkeersregelaars

Om er voor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, staan er de komende tijd verkeersregelaars bij het spoor. Daar heeft de provincie voor gekozen, nadat er veel vragen kwamen naar aanleiding van gele borden die bij de spoorwegovergang waren geplaatst. Reitsma: "We hadden vorige week die gele borden geplaatst met de aankondiging dat de spoorwegovergang dicht was voor wandelaars en fietsers, met daarop verschillende data. Daar kwamen veel vragen over. Vandaar dat we die borden weer hebben weggehaald."

Grotere werkzaamheden

Het zagen van het asfalt is een eerste voorbereiding op het grotere werk. In september kunnen er twee dagen geen treinen rijden. Dan wordt er gewerkt aan de bovenleidingen. "Die worden geschikt gemaakt voor een tweesporige overgang", legt Reitsma uit. Vanaf half oktober wordt de overgang aangepakt en ligt al het treinverkeer er twee weken uit.