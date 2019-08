Omstanders bellen 112, maar koe Geartsje kan zonder de brandweer ook wel uit de sloot komen

Volgens de boer ging het om koe Geartsje, die in december een kalfje krijgt. De boer wilde de koe liever zelf uit het water halen. De brandweer is wel gekomen, maar konook snel weer terug.

In plaats van 112 te bellen as ze een koe in een sloot zien, kunnen mensen volgens de boer beter naar een boerderij in de buurt lopen. Vaak kan een boer de koe zelf wel uit de sloot halen.

In dit geval lukte dat ook. Met een trekker en een touw hebben de boer en de boerin de koe uit het water getrokken.