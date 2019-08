Doelstelling ONS Sneek en Harkemase Boys nog onduidelijk: "Kom over vijf weken maar weer eens terug"

"Ik kan wel roepen dat we kampioen gaan worden, maar dat is heel lastig nu. Als het even kan willen we meedoen in de periode. En de beker hebben we vorige week een goeie slag in geslagen. Dat speelt hier enorm, dus dat is wel belangrijk. Kom over vijf weken maar terug, dan kunnen we wel weer eens kijken."

Een periode, en een mooie profclub als tegenstander in de beker, dat is ook wat aanvoerder Henny Bouius wel ziet zitten. "Het zou mooi zijn als we kunnen strijden om een periode. En in de KNVB-beker een beetje aardig loten."

"Ik speel hier nu zes jaar, en al die tijd hebben we nog nooit een leuke loting gehad, dus dat willen we heel graag."

Doelstelling ONS Sneek

Over de doelstelling wil ONS-trainer Paul Raveneau bijna niets kwijt. "Het is met zeven nieuwe ploegen nogal lastig om daar wat over te zeggen." Aanvoerrder Nick Kuipers is optimistisch: "We hebben wel een goeie voorbereiding gehad. Al zag je dat tegen Jong Almere City dus niet."