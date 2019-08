Twee keer zilver en één keer goud voor Rixt van der Horst op EK paradressuur

De Deen Tobias Thorning Joergensen werd Europees kampioen. Woensdag was Joergensen ook de enige die beter was dan Van der Horst. Toen was het verschil niet groter dan een punt.

In de landenwedstrijd eindigden Nicole den Dulk (Grade II) en Rixt van der Horst (Grade III) als derde en tweede, Frank Hosmar en Sanne Voets (Grades V en IV) eindigden beide bovenaan. Met een totaal van 227.039% pakte TeamNL de gouden plak.