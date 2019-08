Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Harlinger Noorderhaven

Het ongeluk gebeurde op de Leeuwenbrug in Harlingen, in de Noorderhaven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Sommigen zeggen dat er meerdere slachtoffers zouden zijn, maar het is niet duidelijk of dat klopt.

Behalve medische hulpverleners zijn er ook mensen van de politie en de brandweer op de plek van het ongeluk.