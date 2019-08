'Circusartiest' grijpt winst in fierljepcompetitie

Met de winst in de nationale competitie is De Groot favoriet voor het NK. Dat is zaterdag in Zegveld.

"Het was moeilijk springen," zegt De Groot, "maar ik zat lekker in de stok." In zijn laatste sprong dreigde De Groot buiten de sector uit te komen, maar met een acrobatentruuk kon hij de stok recht houden.

"Dat betekent misschien ook wel dat ik fit ben. Ik ben de baas over de stok, en de stok niet over mij."