Bildts dorp St.-Annaparochie trekt bezoekers uit alle windstreken

Al zestien jaar ligt er dichtbij St.-Annaparochie een asielzoekerscentrum (azc). Daar wonen zo'n 400 vluchtelingen uit alle windstreken van de wereld. Ze proberen een plek te krijgen in de Nederlandse gemeenschap en in het azc doen ze hun best om de banden met het dorp zo goed mogelijk te houden.

Er zijn veel projecten waar de bewoners en medewerkers aan werken, zoals vrijwilligerswerk, feestavonden en het repair-café. Dat werkt aardig en de mensen van het centrum willen de nadruk leggen op verbinding.

Milad

Milad is een van de bewoners die druk bezig zijn met het helpen van voornamelijk andere mensen in het azc. Hij woont graag in St.-Annaparochie en hoopt dat de dorpsbewoners en de bewoners van het azc elkaar willen ontmoeten. Gewoon 'dag' zeggen is al een mooi begin, vindt hij. Milad weet nog niet of hij in Nederland mag blijven, maar als dat wel zo is, zou hij graag in St.-Annaparochie willen wonen.

Iedere tweede vrijdag van de maand het repair-café in het azc open. Mensen uit het dorp kunnen dan met kapotte spullen langskomen voor reparatie, maar het gaat er voornamelijk om dat er even een kopje koffie of thee met elkaar wordt gedronken en dat mensen elkaar leren kennen. Zo zijn er meer activiteiten om de band goed te krijgen.

Op 12 september, Nationale Burendag, zet het azc zijn deuren open. Dan kan iedereen die dat wil, zien hoe het leven in een asielzoekerscentrum is en de bewoners leren kennen.