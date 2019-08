Drukke nacht voor politie in Leeuwarder uitgaansgebied

De roerige avond begon rond 23.00 uur, toen een 18-jarige Leeuwarder graffiti aan het spuiten was in een toilet in een café aan het Ruiterskwartier. Er werd aangifte gedaan en de man werd aangehouden.

Net na drieën 's nachts kreeg de politie een melding dat iemand het raam van een taxibusje had ingeslagen. Een 39-jarige Leeuwarder was boos geworden en had mijn zijn vuist een raam vernield. Het is niet bekend of de man mee moest naar het bureau.

Diefstal

Nog geen kwartier later was er sprake van diefstal. In een café aan het Reigerplein was een mobiele telefoon gestolen. Alle aanwezige bezoekers werden gefouilleerd, maar de mobiel werd niet teruggevonden. De eigenaar heeft aangifte gedaan van diefstal.

Rond 4.00 uur kwam de melding binnen dan een 21-jarige Leeuwardenr zijn handen niet thuis kon houden. Hij had een bezoekster van een horecagelegenheid aangeraakt, terwijl ze dat niet wilde. Toen de portier hem daarop aansprak, haalde de man uit, maar miste. De man heeft een lokale horeca-ontzegging gekregen en de vrouw gaat mogelijk aangifte tegen hem doen.

Inbraak

In diezelfde nacht was er ook een inbraak in de wijk Camminghaburen. De politie trof een van de inbrekers aan op een wel heel bijzondere plek: het toilet.